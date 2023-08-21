Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. За його словами, українські захисники звільняють все більше населених пунктів.
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Просування ЗСУ
Кирило Яковлев наголосив, що війна – це не завжди рух вперед. Буває таке, що аби просунутись вперед, потрібно трохи відійти. ЗСУ поступово просуваються та звільняють населені пункти.
Є стратегічні напрямки, де ми переважаємо ворога силами та засобами. Є інші напрямки, де нам, на жаль, не вистачає сил та засобів, щоб там теж переважати. Але критичної ситуації нема, потрохи ми йдемо вперед. Я думаю, що Кримський міст дуже скоро буде на дні нашого моря,
– зауважив він.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують контрнаступ. Він наголосив, що літаки можуть прискорити цей процес. Також він підкреслив важливість протиповітряної оборони.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Сході та ведуть наступальні дії на Півдні. На Півдні українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ворог безуспішно намагається штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку. Водночас наші захисники відбили всі атаки окупантів.
- Також ЗСУ мали успіх поблизу населених пунктів Роботине й Мала Токмачка у Запорізькій області. Де розташовані ці села – дивіться на карті.