Оккупанты не могут восполнить потери

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, напрашивается вывод, что российские войска после поражения и бегства из Лимана, скорее всего, могли бы занимать линию обороны по линии Кременная – Сватово.

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Впрочем, оккупанты понесли значительные потери по нескольким направлениям на Востоке. Они не успевают перегруппироваться и не имеют возможности для маневров, когда могут в большом количестве перебрасывать подразделения, например, с Юга или других направлений.

Вместе с тем, резервы, в частности на территории Белгородской области, не сформированы. Поэтому усиливаться после того, как 20-я армия и другие российские подразделения теряют боеспособность, не кем.

Я думаю, что россияне ждут и надеются на эту мобилизацию, что она даст им усилиться и, как они думают, стабилизировать ситуацию, хотя это выглядит сомнительно,

– считает военный эксперт.

Некоторые уже сбегают

При этом ресурсы продолжают иссякать, а оккупационная "власть", предатели, коллаборанты уже начинают бежать, уничтожать документы и заметать следы. По словам Мусиенко, они всегда делают это одними из первых.

"Они только на словах лишь призывают идти гибнуть, воевать, продуцируют ненависть к Украине, а на самом же деле они, как правило, всегда в авангарде бегущих", – добавил он.

Россияне ищут новые рубежи

Военный эксперт отметил, что сейчас на Востоке сложилась ситуация, которая может развиваться по нескольким направлениям, и очень сложно спрогнозировать и сказать точно, где будет следующий удар украинских сил. Следовательно, русским войскам нужно держать оборону по всей линии фронта. А поскольку резервов и сил у них не хватает, они пытаются искать новые рубежи. Возможно, они попытаются создать таковые в Северодонецке.

"Увидим, где это будет, где им это удастся сделать, но они не смогут их все равно содержать. Плюс перешла инициатива к украинским силам, и, кроме того, что перешла инициатива, мы видим, что ВСУ проводят контрнаступательные действия", – подытожил Мусиенко. .

Александр Мусиенко рассказал о ситуации на Востоке: смотрите видео

Чем отличается контрнаступление ВСУ на Востоке и Юге

Вооруженные Силы Украины осуществляют контрнаступательные действия одновременно и на востоке, и на юге нашей страны, однако эти регионы имеют свои особенности. Так, военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что наступать на Юге гораздо сложнее, чем на Востоке.

Главное отличие состоит в ландшафте территорий. На Юге – огромные поля и степи, поэтому там нет, где окапываться, почти нет холмов и лесов. На Донбассе такие места есть, поэтому ВСУ легче продвигаться и закрепляться.