Окупанти не можуть поповнити втрати

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, напрошується висновок, що російські війська після поразки та втечі з Лимана, скоріш за все, могли б займати лінію оборони по лінії Кремінна – Сватове.

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Утім окупанти зазнали значних втрат за кількома напрямками на Сході. Вони не встигають перегрупуватися та не мають можливостей для маневрів, коли можуть у великій кількості перекидати підрозділи, наприклад, з Півдня чи з інших напрямків.

Разом із тим резерви, зокрема на території Бєлгородської області, не сформовані. Тож підсилюватися після того, як 20-та армія та інші російські підрозділи втрачають боєздатність, немає ким.

Я думаю, що росіяни чекають і покладають надії на цю мобілізацію, що вона дасть їм підсилитись і, як вони думають, стабілізувати ситуацію, хоча це виглядає сумнівно,

– вважає військовий експерт.

Дехто вже тікає

При цьому ресурси продовжують вичерпуватися, а окупаційна "влада", зрадники, колаборанти вже починають втікати, знищувати документи та замітати сліди. За словами Мусієнка, вони вони завжди роблять це одними з перших.

"Вони лише на словах лише закликають іти гинути, воювати, продукують ненависть до України, а насправді ж вони, як правило, завжди в авангарді тих, хто тікає", – додав він.

Росіяни шукають нові рубежі

Військовий експерт зауважив, що зараз на Сході склалася ситуація, яка може розвиватися за кількома напрямками, і дуже важко спрогнозувати і сказати точно, де буде наступний удар українських сил. Відтак, російським військам потрібно тримати оборону по всій лінії фронту. А позаяк резервів і сил у них не вистачає, вони намагаються шукати нові рубежі. Можливо, вони спробують створити такі у Сєвєродонецьку.

"Побачимо, де це буде, де їм це вдасться зробити, але вони не зможуть їх однаково утримувати. Плюс перейшла ініціатива до українських сил, і, крім того, що перейшла ініціатива, ми бачимо, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії", – підсумував Мусієнко.

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Чим відрізняється контрнаступ ЗСУ на Сході та Півдні

Збройні Сили України здійснюють контрнаступальні дії одночасно і на Сході, і на півдні нашої країни, однак ці регіони мають свої особливості. Так, військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що наступати на Півдні набагато складніше, аніж на Сході.

Головна відмінність полягає у ландшафті територій. На Півдні – величезні поля та степи, а відтак там немає, де окопуватися, майже немає пагорбів та лісів. Натомість на Донбасі, такі місця є, тому ЗСУ легше просуватися та закріплюватися.