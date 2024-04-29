Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что в пакет помощи вошли лодки, катера, легкие бронированные машины, ракеты Storm Shadow и так далее.

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Расширение плацдарма

Александр Мусиенко предположил, что если просмотреть номенклатуру британской помощи, это намек применить ее на Юге. В частности, там есть катера, лодки, ракеты Storm Shadow, которые применяются по Югу, дроны. Также легкие бронированные машины, которые способны действовать по песчаным почвам, которые присущи и левобережью Херсонщины.

Недавно стало известно, что украинским защитникам удалось установить контроль над островом Нестрига на Херсонском направлении. По левому берегу бьют наши артиллеристы. Кроме того, активно работают дронами и имеют хорошие результаты.

Думаю, что это с прицелом на то, что как только появится определенный случай, возможно, попытаться там расширить плацдарм. Об этом британская помощь. Я считаю, что пакет максимально ориентирован именно на это. Также что-то можно применить с американской, немецкой и других,

– сказал военный эксперт.

По его словам, не исключено, что контрнаступление украинских защитников на Юге может произойти и в 2024 году, если для этого будут соответствующие условия и обстоятельства. Решение примет украинское командование.

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