Жданов предположил, пойдут ли ВСУ на штурм Донецка

Украинская армия готовит мощное контрнаступление. Не известно, где будет нанесен главный удар, но жители оккупированных территорий опасаются уличных боев в больших городах.

Вооруженные Силы Украины не будут штурмовать такие города как Донецк и Луганск. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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План освобождения Донецка был еще, когда продолжалась ООС

Отвечая на вопросы зрителей по поводу возможного штурма Донецка Вооруженными Силами Украины, Жданов выразил уверенность, что наша армия не будет вступать в уличные бои, чтобы избежать ненужных жертв среди военных и гражданских.

"Я думаю, что Донецк никто штурмовать не будет. Об этом говорили еще с начала полномасштабного вторжения. Еще когда продолжалась Операция объединенных сил, Вооруженные Силы Украины рассматривали вариант освобождения и Донецка, и Луганска. Предполагалось, что оба города будут взяты в окружение и противник будет вынужден к добровольной сдаче в этих городах", – заявил военный эксперт.

Олег Жданов о возможном штурме Донецка: смотреть видео

По мнению Жданова, если предположить, что для деоккупации Донецка потребуется штурм города, то украинские власти перед этим объявят обязательную эвакуацию гражданских.

Но, скорее всего, это будет осада города с целью сдачи противником своих позиций.

– подчеркнул Жданов.

Контрнаступление ВСУ