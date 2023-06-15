Украинские силы продолжают контрнаступление на нескольких направлениях, – ISW

На сегодняшний день украинские войска продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях. 14 июня они добились больших успехов.

В то же время российские "военкоры" заявляли, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута. Об этом пишут в американском Институте изучения войны.

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Где продолжаются наступательные действия ВСУ

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что украинские войска продвинулись на неопределенных участках Бахмутского фронта на 200 – 500 метров, а на 300 – 350 метров на частях Запорожского направления.

Российские "военкоры" сообщали, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута. Украинские и российские источники также писали, что боевые действия продолжались на западе Донецкой области, в частности в районе Макаровки, а также на западе Запорожской области к югу от Орехова.

Пропагандисты предположили, что сильный дождь и плохая погода на юге Украины могли снизить темп украинских атак, но Маляр подчеркнула, что погодные условия не всегда влияют на наступающие украинские действия.

Спикер украинской Таврической группировки войск Валерий Шершень отметил, что украинские силы на Таврическом (Запорожском) направлении предпочитают удары по российским системам радиоэлектронной борьбы. А ISW ранее оценивала, что российские средства РЭБ были критическими для усложнения украинских атак на этом направлении фронта.

Кстати, российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии (Западного военного округа) вблизи Кременной Луганской области. ISW наблюдала за обеими дивизиями 20-й ОМС, 144-й и 3-й, действовавших в Кременной в течение последних нескольких месяцев, и не смогла подтвердить, по какой именно дивизии нанесли удар украинские силы.

Что происходит на фронте

Накануне Анна Маляр рассказала, что в ответ на украинское наступление на Бахмутском направлении россияне увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, наносят авиационные удары и этим затрудняют продвижение.

По словам Маляр, наши защитники сталкиваются со сплошным заминированием и противодействием ПТУРами и дронами-камикадзе со стороны россиян.