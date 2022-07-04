По разным целям одновременно: ВСУ поделились кадрами ночных ударов с HIMARS по врагу в Запорожье

В Запорожской области наши герои медленно продвигаются вперед и выгоняют российских захватчиков из Украины. Важную роль в этом деле играют предоставленные партнерами РСЗО HIMARS.

Реактивные системы залпового огня HIMARS – невероятная помощь партнеров для ВСУ. Благодаря им безумное огневое преимущество россиян медленно нивелируется, а наши мастерские воины наносят врагу просто сокрушительные удары.

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Работа HIMARS

Наши героические воины делают все возможное, чтобы освободить Запорожье от российских оккупантов. С РСЗО HIMARS контрнаступление ВСУ проходит более эффективно.

В Генеральном штабе ВСУ поделились кадрами ночной работы HIMARS. Спрятаться от ракет врагу не удастся – в искусных руках наших воинов она бьет сразу по нескольким позициям оккупантов.

Ночная работа HIMARS: видео

Война России с Украиной: последние новости

ВСУ удалось ударить по многим складам российских оккупантов в Донецкой области. Этот удар стал болезненным для врага, ведь он очень полагается на свои большие запасы снарядов для разрушения украинских городов.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области также продолжается. Наши защитники и защитницы успешно выбивают врага с выгодных позиций. Продвижение в направлении Херсона медленное, но неуклонное. Россияне запланировали проведение так называемого "референдума" на сентябрь, но удастся ли им продержаться так долго – пока открытый вопрос.

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