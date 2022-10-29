ВСУ перерезали трассу Сватово – Кременная, россияне безрезультатно контратакуют, – Арестович

29 октября 2022 , 12:49
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В Луганской области продолжаются бои. Россиянам не удалась контратака вблизи Кременной и они бежали с потерями.

Об этом в эфире Фейгин LIVE рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович.

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"ВСУ перерезали трассу Сватово – Кременная. Также оккупантам не удалась контратака возле Кременной. Не просто не удалась – россияне понесли потери и отошли еще дальше за позиции, с которых атаковали. У оккупантов что-то не получилось и они попали под артобстрел. Неудачи у них от Сватово и аж до Кременной", – рассказал Арестович.

Что происходит в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что возле Сватово продолжаются ожесточенные бои. Это усложняет поставки российских войск и их логистику. Гайдай призвал сохранять информационную тишину и не распространять непроверенную информацию.

"Если заранее называть уже деоккупированные населенные пункты, то этим можно вызвать просто колоссальные огонь и обстрелы, которые мы уже неоднократно видели, к сожалению", – подчеркнул руководитель ОВА.

Обратите внимание – Арестович о событиях на фронте: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости

  • По словам Гайдая, в Луганской области ВСУ продвигаются ежедневно на 1 – 3 километра.
  • Защитники ликвидировали казарму захватчиков в Сватовском районе. Там умерли до 60 захватчиков. Среди них – до 10 офицеров.
  • В Херсонской области освободили примерно 90 населенных пунктов. Кроме этого, в ряде населенных пунктов продолжаются стабилизационные мероприятия.
Автор: Марія Масюк