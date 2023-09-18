Это будет, – Зеленский анонсировал мощный прорыв обороны россиян
Источник:CBS News
Украинские военные продолжают делать все возможное, чтобы освободить территории от российских захватчиков. Глава государства анонсировал мощный прорыв обороны русских захватчиков.
В интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что на Востоке продвигаться очень сложно. По меньшей мере потому, что там стоят около 200 тысяч российских военных.
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ВСУ прорвут линию обороны России
Некоторые не понимают, что такое идти вперед, там, где около 200 тысяч военных России. Это на Востоке государства. И это сейчас происходит. Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы того очень хотим, прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен,
– отметил он.
В то же время, глава государства отметил, что не может сказать, где это будет быстрее. Он также отметил, что есть некоторые вещи, о которых он не может говорить публично. Президент подчеркнул, что знает, где "мы собираемся прорвать и мощно прорвать".
"Очень надеюсь и верю в наших воинов, что это произойдет", – добавил он.
Инициатива в руках ВСУ
- Это подчеркнул Владимир Зеленский. Он отметил, что наши военные владеют инициативой. Президент в интервью подчеркнул, что нашим защитникам удалось остановить российское наступление, а также перейти в контрнаступление.
- В то же время глава государства отметил, что "он не очень быстрый". Несмотря на это, он заявил, что важен тот факт, что военные ежедневно продвигаются и освобождают территорию от оккупантов.
- Владимир Зеленский отметил, что необходимо максимально освободить территорию страны и продвигаться вперед. И это наши военные должны делать, даже если речь идет о сотнях метров, ведь нельзя терять драгоценное время.
- Президента спросили о наступлении холодов. На что он призвал "забудьте о погоде и т.п.". Глава государства подчеркнул, что там, где мы не сможем проехать на бронированной машине – летим. Если не получится лететь, можно будет послать беспилотники. Владимир Зеленский подчеркнул, что "мы не должны давать Путину передышку".