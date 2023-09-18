Это будет, – Зеленский анонсировал мощный прорыв обороны россиян

Украинские военные продолжают делать все возможное, чтобы освободить территории от российских захватчиков. Глава государства анонсировал мощный прорыв обороны русских захватчиков.

В интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что на Востоке продвигаться очень сложно. По меньшей мере потому, что там стоят около 200 тысяч российских военных.

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ВСУ прорвут линию обороны России

Некоторые не понимают, что такое идти вперед, там, где около 200 тысяч военных России. Это на Востоке государства. И это сейчас происходит. Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы того очень хотим, прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен,

– отметил он.

В то же время, глава государства отметил, что не может сказать, где это будет быстрее. Он также отметил, что есть некоторые вещи, о которых он не может говорить публично. Президент подчеркнул, что знает, где "мы собираемся прорвать и мощно прорвать".

"Очень надеюсь и верю в наших воинов, что это произойдет", – добавил он.

Инициатива в руках ВСУ