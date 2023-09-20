Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении еще в этом году: прогноз Зеленского

Контрнаступление Украины продолжается. Однако будет ли большой прорыв в этом году – пока неизвестно.

Вооруженные Силы Украины добьются больших успехов на фронте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Важно Украина сломала инициативу России на Востоке, – Зеленский о ситуации на фронте

Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении еще в этом году

Украинский президент оценил контрнаступление ВСУ. Он подтвердил, что наступление идет медленнее, чем ожидалось.

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На вопрос, возможен ли в этом году большой прорыв, Зеленский ответил: "Думаю, на самом деле никто не знает".

Впрочем, по словам президента, в этом году нашим военным все же удастся добиться успеха на отдельных участках.

Но я думаю, что мы будем иметь больше успеха,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский анонсировал мощный прорыв обороны россиян

Напомним, что на днях глава государства анонсировал мощный прорыв обороны российских захватчиков. Владимир Зеленский подчеркнул, что на Востоке продвигаться очень сложно. По меньшей мере, потому, что там стоят около 200 тысяч российских военных.

"Некоторые не понимают, что такое идти вперед, там где около 200 тысяч военных России. Это на Востоке государства. И это сегодня происходит. Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы того очень хотим, прорвать линию обороны. Нелегкий путь" . Это будет, я в этом уверен", – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что есть некоторые вещи, о которых он не может говорить публично. Президент подчеркнул, что знает, где "мы собираемся прорвать и мощно прорвать".

"Очень надеюсь и верю в наших воинов, что это произойдет", – добавил он.