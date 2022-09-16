Пока рано говорить об окончании войны, – Зеленский о быстром контрнаступлении ВСУ

Украинские военные продолжают успешно освобождать населенные пункты от российской оккупации. Однако война завершится еще не скоро.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, от украинского контрнаступления также зависели поставки западного оружия.

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Пока рано говорить о завершении войны

Президент высоко оценил молниеносное контрнаступление Украины, однако отметил, что не следует делать каких-либо предположений о скором завершении войны.

Пока рано говорить о прекращении этой войны,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что поддержит идею возобновления российского экспорта аммиака через Украину, только если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.

Также, по словам Зеленского, он был убежден, что иностранные поставки оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление.

"Я считаю, что это очень важный шаг, который повлиял или окажет влияние на решения некоторых других стран", – отметил глава государства.

Отметим, что по состоянию на 16 сентября известно, что ВСУ во время контрнаступления удалось деоккупировать 421 населенный пункт в Харьковской области. Президент утром сообщил, что от российских оккупантов освободили почти всю область. Он напомнил, что захватчики находились там более 5 месяцев.

В свою очередь, в Минобороны отметили, что удачное контрнаступление произошло благодаря данным военной разведки и детальному планированию. Оккупанты подверглись дезинформации и перебросили значительные силы на Юг, что создало условия для наступления и на Херсонском, и Харьковском направлениях.

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