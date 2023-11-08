"Имеем план": Зеленский заявил, что Украина попытается добиться результатов на фронте до конца года

Наши военные продолжают делать все возможное и невозможное для освобождения родной земли от врага. Как заявил глава государства, Украина попытается добиться положительных результатов на поле боя до конца года.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал, общаясь с журналистами. Он признал медленный процесс контрнаступления на оккупированном Юге и похвастался планом ведения боевых действий до 2024 года.

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Украина победит в войне

В этом также уверен Владимир Зеленский. По его словам, наше государство постарается достичь положительных результатов на поле боя до конца 2023 года. Президент отметил, что мы одержим победу в войне, хотя и есть трудности на фронте.

У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень (конкретные – 24 Канал) направления, куда мы идем. Я не могу поделиться всеми деталями, но мы делаем медленные шаги вперед на Юге, а также шаги на Востоке,

– отметил он.

Владимир Зеленский добавил, что будут "хорошие шаги... возле Херсонской области". Он убежден, что нам удастся добиться успеха, но "это тяжело."

Глава государства также отметил необходимость украинцев сохранять единство. В этом, заверил президент, могут помочь западные лидеры. Ведь война все еще продолжается, близится вероятная зимняя кампания ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Следовательно, возникают вопросы по поводу постоянства военной помощи от Запада.

Намекнул, что помощь должны оказывать более оперативно

Как отмечают журналисты, Владимир Зеленский дал понять, что Киев глубоко благодарен Западу за военную помощь. Ведь без нее наша страна не могла бы добиваться результатов на поле боя. В то же время глава государства отметил, что решения о предоставлении поддержки "иногда принимаются немного медленно".

Обратим внимание, что 7 ноября Владимир Зеленский поделился хорошей новостью с украинцами. Он отметил, что получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за прошедшие сутки.

По словам главы государства, дополнительные системы NASAMS от партнеров уже встали на боевое дежурство. Речь идет о норвежской ЗРК средней дальности.

Несколькими днями ранее стало известно об очередном пакете военной помощи США. Его общая сумма – 425 миллионов долларов. В материале мы рассказали, какое вооружение в него входит.