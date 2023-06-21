Это не остановка контрнаступления: Жданов объяснил, что такое пауза в продвижении ВСУ
ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Россия пытается контратаковать украинских бойцов, поэтому нашим защитникам приходится иногда делать паузу. Однако это точно не остановка контрнаступления.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, пауза в наступательных действиях необходима для отторжения атак оккупантов.
К теме Наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях: в Генштабе рассказали об успехах
Встречный бой
Олег Жданов отметил, что украинские защитники продвинулись в глубь обороны врага. Россияне пытаются восстановить утраченное и контратакуют ВСУ. Наши войска иногда делают паузу.
Это не всеобщая остановка наших войск относительно контрнаступления. Это для отторжения контратак противника. Когда они контратакуют, чтобы остановить продвижение наших войск, выходит встречное сражение – самый сложный вид боя,
– объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что результат встречного боя – самый непредсказуемый. Чтобы гарантировать успех, необходимо остановиться и занять оборону.
"Это будет поспешно занятая оборона, но гораздо больше шансов отразить контратаку врага, что у нас и получается. Мы успеваем, останавливаемся и быстро переходим к обороне. Они контратакуют, мы их разбиваем, а после этого восстанавливаем движение вперед или продолжаем закрепляться на том же рубеже, на котором и стояли", – добавил Жданов.
Жданов о паузе в продвижении ВСУ: смотрите видео
Наступательные действия ВСУ
- Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- За прошедшие сутки украинские военные наступали на направлениях: Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино.
- Россия сосредотачивает усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск. Для этого оккупанты применяют резервы и пытаются восстановить утраченное положение.
- В то же время Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях. Там, где украинские войска в обороне, по данным Генштаба ВСУ, не было упущено ни одной позиции.
- Ковалев отметил, что особенно тяжелые бои на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Ямполевка, Торское, западнее Дибровы, Григоровки, Спорного Донецкой области.