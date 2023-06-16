Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, без второй волны контрнаступления вряд ли ВСУ завершат активные боевые действия с выходом на границу 1991 года.

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"Думаю, что без второй волны контрнаступления вряд ли мы полностью завершим активные боевые действия с выходом на границу 1991 года. Поэтому нужно дождаться его начала, чтобы у нас был имеющийся материал, из которого мы сможем делать выводы", – считает он.

Деоккупация Юга

По мнению Жданова, освобождение Южного направления может занять несколько месяцев. Всё зависит от устойчивости обороны россиян. Выводы можно будет делать после двух – трех дней боевых действий.

Насколько будет устойчива оборона, насколько российские войска будут способны сопротивляться – это главный показатель продолжительности или вероятной успешности нашего контрнаступления,

– подчеркнул военный эксперт.

Жданов о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Главная преграда для продвижения ВСУ

Военный эксперт предположил, что воспрепятствовать продвижению ВСУ может безумная заминированность временно оккупированных Россией территорий Украины. Минные поля снижают темп наступления.

На этом этапе наши войска – наиболее привлекательная цель для российской артиллерии и авиации. Главная преграда на нашем пути – это минные поля в сочетании с инженерными заграждениями. Речь идет о противотанковых рвах, бетонных надолбах. Их нужно расчищать, разминировать, а это время. В наступлении это время может стоить очень дорого,

– объяснил Жданов.

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