Как жители деоккупированной Балаклеи встречают ВСУ: невероятно трогательное видео
Источник:телеграм Сергея Стерненко
Украинские защитники успешно освобождают все больше населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией. Местные жители встречают их со слезами радости на глазах.
Бойцы ВСУ уже подняли над Балаклеей украинский флаг. Освобождение города подтвердил и президент Владимир Зеленский.
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Жители Балаклеи встречали ВСУ со слезами на глазах
Украинский активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал трогательное видео из освобожденной Балаклеи Харьковской области.
Эти моменты – бесценны!
– говорится в подписи к ролику.
На видео можно увидеть встречу бойцов ВСУ и местных жителей, переживших ужасы российской оккупации. Они вышли встречать украинских защитников со слезами на глазах.
Смотрите видео, как украинцы встречали ВСУ:
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Какие еще населенные пункты освободили ВСУ
- Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают находившиеся в оккупации города и села.
- В частности, наши военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – они полностью зачистили от российских войск село Озерное.
- На Харьковщине же освободили Байрак. Также украинские бойцы после успешного прорыва стремятся взять Шевченково и продолжить наступление на Купянск.
- В Генштабе заявили, что в настоящее время удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий составляет 700 квадратных километров.
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