Россия их не защитит: Гуменюк рассказала о жизни коллаборантов в Крыму перед наступлением ВСУ
Недавно оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что создает частные военные компании. К такому шагу коллаборант прибег не просто так. За свою безопасность становится все страшнее.
Пока непризнанная администрация полуострова создала две ЧВК – "Тавриду" и "Ливадию". Они создаются для того, чтобы создать иллюзию безопасности как для себя, так и для местных. Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг".
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"Имущество отправили, сами остаются"
В Крыму осталось не так много представителей русской армии. Они якобы должны были защищать полуостров и оккупационную власть на нем. Однако теперь что-то пошло не так.
Они же думали, что это действительно "вторая армия в мире", а как уже знает мировое сообщество, она просто вторая в Украине. Аксенов осознал, что он в все же Украине, а та армия, которая пыталась его защищать, не такая бесстрашная и действенная,
– отметила Наталья Гуменюк.
Именно поэтому сейчас у крымских оккупантов, скорее всего, период конвертации всех запасов для того, чтобы обезопаситься. Они пытаются создавать такие НДС для того, чтобы прежде всего защитить себя и предоставить возможность эвакуироваться.
"Они осознают, что все мародеренное и "родное/близкое" уже отправили. А самим приходится оставаться", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Кроме того, оккупанты хотят показать, что вроде бы до сих пор являются "царями своего города" и еще могут защитить население. Впрочем, даже поддержание этой иллюзии не продлится долго. ВСУ об этом позаботятся.
Наталья Гуменюк о создании новых ЧВК в Крыму: смотрите видео
Что происходит в Крыму: важное
- Оккупанты завозят взрывчатку на химический завод "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Провокацию делают для того, чтобы создать прецедент и обвинить во всей Украине. Россия предпринимала подобные шаги и на ЗАЭС, и на Каховской ГЭС. В ОК "Юг" сомневаются, что россияне предпримут решительные шаги на "Крымском титане".
- Тем временем Крымскому мосту нехорошо. 1 июня появились фотографии, на которых видно, что на опорах моста появились большие трещины. Хотя из-за этого сам мост не упадет, при предстоящем "хлопке" трещины могут способствовать большему разрушению.
- К слову, 26 мая в сети появился загадочный сайт с названием "Крымский мост 404". На нем есть только одна вкладка с отсчетом, который, вероятно, указывает на дату уничтожения моста. А именно 12 июня в 23:00 с Крымским мостом, если верить отсчету, может произойти очень интересное.