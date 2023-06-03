Россия их не защитит: Гуменюк рассказала о жизни коллаборантов в Крыму перед наступлением ВСУ

Недавно оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что создает частные военные компании. К такому шагу коллаборант прибег не просто так. За свою безопасность становится все страшнее.

Пока непризнанная администрация полуострова создала две ЧВК – "Тавриду" и "Ливадию". Они создаются для того, чтобы создать иллюзию безопасности как для себя, так и для местных. Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг".

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"Имущество отправили, сами остаются"

В Крыму осталось не так много представителей русской армии. Они якобы должны были защищать полуостров и оккупационную власть на нем. Однако теперь что-то пошло не так.

Они же думали, что это действительно "вторая армия в мире", а как уже знает мировое сообщество, она просто вторая в Украине. Аксенов осознал, что он в все же Украине, а та армия, которая пыталась его защищать, не такая бесстрашная и действенная,

– отметила Наталья Гуменюк.

Именно поэтому сейчас у крымских оккупантов, скорее всего, период конвертации всех запасов для того, чтобы обезопаситься. Они пытаются создавать такие НДС для того, чтобы прежде всего защитить себя и предоставить возможность эвакуироваться.

"Они осознают, что все мародеренное и "родное/близкое" уже отправили. А самим приходится оставаться", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Кроме того, оккупанты хотят показать, что вроде бы до сих пор являются "царями своего города" и еще могут защитить население. Впрочем, даже поддержание этой иллюзии не продлится долго. ВСУ об этом позаботятся.

Наталья Гуменюк о создании новых ЧВК в Крыму: смотрите видео



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