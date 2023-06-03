Наразі невизнана адміністрація півострова наразі створила дві ПВК – "Тавриду" та "Лівадію". Їх утворюють для того, аби створити ілюзію безпеки як для себе, так і для місцевих. Про це 24 Каналу розповіла Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь".

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"Майно відправили, самі залишаються"

В Криму залишилось не так багато представників російської армії. Вони нібито мали захищати півострів та окупаційну владу на ньому. Однак тепер щось пішло не так.

Вони ж думали, що це справді "друга армія у світі", а як вже знає світова спільнота, вона просто друга в Україні. Аксьонов усвідомив, що він все ж в Україні, а та армія, яка намагалась його захищати, не така безстрашна та дієва,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Саме тому зараз в кримських окупантів, найімовірніше, період конвертування всіх запасів для того, аби убезпечитись. Вони намагаються створювати такі ПВК для того, щоб насамперед захистити себе та надати собі можливість евакуюватися.

"Вони усвідомлюють, що все намародерене та "рідне/близьке" вже відправили. А самим доводиться залишатися", – зауважила речниця ОК "Південь".

Крім того, окупанти хочуть показати, що начебто досі є "царями свого міста" та ще можуть захистити населення. Втім навіть підтримання цієї ілюзії не протриває довго. ЗСУ про це подбають.

Наталія Гуменюк про створення нових ПВК в Криму: дивіться відео



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