У мережі опублікували кілька світлин опор Кримського мосту, на яких чітко видно тріщини. Втім, зі світлин складно зробити висновок, в якій саме частині Кримського мосту "втомилися" опори.

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Кримський міст зазнав пошкоджень

Зокрема, не відомо, чи це та частина Кримського мосту, яку Росія відновила після вибуху 8 жовтня 2022 року. Водночас сам факт пошкодження конструкцій присутній.



Опори Кримського мосту "втомилися" / Фото "Крымский ветер"

Авжеж, всередині опор повинен бути залізобетон, тому від наявності цих тріщин Кримський міст не впаде. Однак ці пошкодження конструкцій можуть негативно вплинути на життя мосту, зокрема, якщо на ньому станеться "бавовна".



На Кримському мосту "втомилися" опори / Фото "Крымский ветер"

Швидше за все, тріщини на мосту утворилися унаслідок численних вібрацій, які спричиняють не тільки рух автомобілів та поїздів, але й вибухи.

Що відомо про Кримський міст Це транспортний перехід через Керченську протоку, який сполучає Керченський і Таманський півострови через острів Тузлу й Тузлинську косу. Росія відкрила незаконний міст у 2018 році. Саме цим мостом Росія перекидає зброю для війни проти України. У жовтні 2022 року на мості стався вибух, внаслідок якого частина переходу була зруйнована.

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