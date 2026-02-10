Россияне заговорили о "контрнаступлении" ВСУ: в ISW рассказали, что стоит за такими заявлениями врага

Оккупанты, вероятно, ложно утверждают, что украинские войска проводят "контрнаступление" вблизи границы Днепропетровской и Запорожской областей, чтобы опровергнуть предыдущие ложные сообщения о якобы продвижении России в этом районе.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), который опубликовали 9 февраля.

Почему россияне утверждают о начале "контрнаступления" в Запорожской области?

Российский военный блогер недавно заявил, что украинские войска пользуются туманной погодой и блокированием использования оккупантами терминалов Starlink, чтобы осуществить "контрнаступление" вблизи Сосновки, Новоалександровки (оба на юго-восток от Александровки) и Нечаевки (к северу от Гуляйполя). Также он отметил, что украинские войска продвинулись к Терноватому (на северо-запад от Гуляйполя).

Другой "военкор" заявляет, что украинские войска начали "местное контрнаступление" на востоке Запорожской области, впервые за долгое время.

В частности российские пропагандисты утверждают, что наступление ведется с использованием бронетехники в условиях тумана и пониженной российской связи.

Представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин заявил, что линия фронта находится минимум в 10 – 15 километрах от Терноватого, село находится под контролем ВСУ.

Однако Волошин опроверг заявления российских милблогеров о якобы украинском "контрнаступлении" на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Волошин сообщил, что украинские войска в этом районе проводят разведывательно-поисковые миссии для выявления российских инфильтрационных и диверсионных групп, но отметил, что эти украинские действия не являются контрнаступлением,

– отмечают аналитики.

ISW наблюдал за широко распространенными жалобами самих российских военных блоггеров на систематическую практику российских командиров, которые присылают ложные отчеты своему начальству о предполагаемых достижениях.

Российские войска, а впоследствии и часть так называемых "военкоров", вероятно, преувеличили успехи своих наступлений на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Теперь они продвигают тезис о якобы украинском "контрнаступлении", пытаясь объяснить отход и возвращение на позиции, которые фактически удерживали в течение некоторого времени.

