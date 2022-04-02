Контрнаступления на Харьковщине и бои на Херсонщине: какая ситуация на фронте
Источник:"Рада"
Вооруженные Силы Украины ведут тактические наступательные действия вблизи Херсона. Также они освобождают Киевщину.
Об этом 2 апреля рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что противник отходит от Чернигова, но наши войска там не наступают.
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"На Харьковщине есть контрнаступления. Главная проблема у нас – это зона ООС в отличие от Изюма, где пауза", – сказал советник.
Почему нет наступления на Изюм
По словам Арестовича, в настоящее время в Изюм должны были идти российские войска из Белгорода. Там они получали оружие, топливо и доформировались. Оккупантов оттуда должны были перекидывать на Изюм.
Но в Белгороде происходит что-то странное, и они постоянно остаются без топлива и боеприпасов. Поэтому в Изюме не наступают,
– рассказал Арестович.
Он добавил, что россияне начали активные действия на юге, но украинские защитники сопротивляются и попытки противника захватить территории будут напрасными.
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