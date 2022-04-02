Про це 2 квітня розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що противник відходить від Чернігова, але наші війська там не наступають.

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"На Харківщині є контрнаступи. Головна проблема у нас – це зона ООС на відміну від Ізюма, де пауза", – сказав радник.

Чому немає наступу на Ізюм

За словами Арестовича, наразі до Ізюма мали йти російські війська з Бєлгорода. Там вони отримували зброю, паливо й доформовувались. Окупантів звідти мали перекидати на Ізюм.

Але в Бєлгороді відбувається щось чудернацьке й вони постійно залишаються без палива й боєприпасів. Тому в Ізюмі не наступають,

– розповів Арестович.

Він додав, що росіяни почали активні дії на півдні, але українські захисники тримають опір і спроби противника захопити території будуть марними.

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