В "Росатоме" заявили о готовности к обсуждению присутствия США на Запорожской АЭС

В среду, 30 апреля, глава российского "Росатома" Алексей Лихачев сделал заявление о Запорожской атомной электростанции. Страна-агрессор якобы готова обсудить с США их присутствие на объекте в рамках "украинского урегулирования".

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Однако Москва пока якобы не получала никаких предложений от Вашингтона.

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Что в России говорят о ЗАЭС

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в рамках мирного соглашения "изменений" в управлении ЗАЭС не предвидится. Однако теперь в "Росатоме" готовы рассмотреть присутствие США на объекте.

В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это (присутствие США на Запорожской АЭС – 24 Канал) с американской стороной,

– отметил 30 апреля Лихачев.

Напомним, недавно в Reuters обнародовали текст "окончательного мирного предложения США", которое американский спецпредставитель Стив Уиткофф якобы представил европейским чиновникам.

В документе говорится о возвращении Украиной контроля над Каховской греблей и Запорожской АЭС, правда, объектом будут управлять американцы, распределяя электроэнергию "обеим сторонам".