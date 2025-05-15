Во Львове СБУ проводит контрразведывательные мероприятия: какие ограничения для горожан

С 15 по 18 мая Служба безопасности Украины проведет контрразведывательные мероприятия на территории Львова. В этот период возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.

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Что означает проведение мероприятий по безопасности во Львове

К мероприятиям по безопасности во Львове также будут привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия.

В СБУ отметили, что действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения,

– говорится в публикации.

С 15 по 18 мая возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц правоохранители могут провести дополнительную проверку.

В Службе безопасности добавили, что также осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,

– подытожили правоохранители.

К слову, недавно на Ровенщине сотрудники СБУ задержали еще одного агента ГРУ. Мужчина помогал готовить воздушную атаку России по линиям электропередач, которые питают Киев и весь столичный регион Украины.