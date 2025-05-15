Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ у Львівській області.

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Що означає проведення безпекових заходів у Львові

До безпекових заходів у Львові також будуть долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія.

В СБУ наголосили, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану,

– йдеться в публікації.

З 15 по 18 травня можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб правоохоронці можуть провести додаткову перевірку.

В Службі безпеки додали, що також здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години,

– підсумували правоохоронці.

До слова, нещодавно на Рівненщині співробітники СБУ затримали ще одного агента ГРУ. Чоловік допомагав готувати повітряну атаку Росії по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України.