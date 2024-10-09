Что такое конус Маха и почему украинцы слышат взрывы от "Кинжалов" с гиперзвуковой скоростью

.

Во время ракетных атак врага 26 сентября и 7 октября украинцы слышали в небе взрывы от ракет "Кинжал". Тогда россияне атаковали город Староконстантинов в Хмельницкой области, однако взрывы были слышны и в Киеве, и в Житомирской области. Интересно, что это не была только работа ПВО – звуки взрыва вызвала сама ракета.

Во время полета на гиперзвуковой скорости за корпусом ракеты конусом расходится ударная волна – именно это и является причиной взрывов, которые слышали украинцы.

Что такое конус Маха и как он возникает – читайте в материале 24 Канала.

Что произошло: когда в Киеве слышали взрывы

26 сентября и 7 октября в Киеве были слышны необычные взрывы, хотя мониторинговые каналы сообщали, что вражеские "Кинжалы" атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области. Ракеты Х-47 "Кинжал", из-за которых воздушную тревогу объявляют по всей Украине, россияне выпускают из самолетов МиГ-31.

К теме Что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия атаковала Украину 7 октября

Являются ли "Кинжалы" гиперзвуковыми ракетами

Россияне применяют ракеты "Кинжал" во время массовых атак или отдельными запусками. В частности, утром 4 сентября во время комбинированной атаки Россия запустила две такие ракеты в направлении Львова. Они долетели до города одновременно с ракетами Х-101 и убили 8 человек.



"Кинжал" – гиперзвуковая ракета, принятая на вооружение России в 2018 году. Ракета может нести ядерный или обычный боезаряд. "Кинжал" можно отнести к гиперзвуковым ракетам, ведь на максимуме (по крайней мере на бумаге) она развивает скорость 10 Махов (до 12 000 километров в час). Гиперзвуковое оружие в целом должно вписываться в диапазон скорости от 5 000 до 25 000 километров в час. Россия утверждает, что первой использовала гиперзвуковое оружие во время боевых условий. Это произошло 19 марта 2022 года во время атаки на хранилище боеприпасов в Ивано-Франковской области. В то же время есть утверждение, что "Кинжал" не стоит относить к гиперзвуковым ракетам. Это ракета, которая лишь иногда достигает гиперзвука. Настоящее гиперзвуковое оружие должно сохранять гиперзвуковую скорость на протяжении всего полета и иметь способность маневрировать.



О создании гиперзвукового оружия также заявлял Иран. У диктатуры вроде бы есть гиперзвуковая ракета "Фаттах", что может развивать скорость 13 – 15 Махов и может маневрировать в атмосфере и за ее пределами. В США есть как государственные (проект HAWC от DARPA), так и частные разработки гиперзвукового оружия.

Во время атаки 26 сентября украинцы впервые обратили внимание на взрывы от пролета Кинжала над областями. После сообщений медиа в КГВА призвали не распространять дезинформацию и назвали сообщения медиа о взрывах "распространением манипуляций и псевдоновостей", которые действуют в пользу врага. По сообщению военной администрации, в Киеве не работало ПВО.

Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения вроде "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения. Люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя на самом деле ПВО столицы не работали, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва". Было ли это преодоление аэробаллистической ракеты "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление – ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе,

– отметили в КГВА.

Хотя считалось, что такие цели как "Кинжал" сбить невозможно, Украина опровергла это. Впервые Украина уничтожила аэробаллистическую ракету 4 мая 2023 года – тогда одну ракету сбили благодаря ЗРК Patriot. Сейчас их количество исчисляются десятками.

Интересно! 7 октября над Киевской областью сбили "Кинжалы", которые запустили с аэродрома Саваслейка в Тамбовской области, вероятно, по Староконстантинову Хмельницкой области. Воздушные силы отчитались, что 2 из этих ракет сбили над Киевщиной, тогда как одна ракета попала в район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.



При этом все три ракеты, вероятно, были нацелены на авиабазу. Обломки от сбитых ракет обнаружили в четырех районах Киева, в частности на территории детского сада, на кровле жилой многоэтажки, на крыше супермаркета и на открытой территории.

К теме Смысл ракеты потерян: что означает сбивание "Кинжала" над Киевом, если летел на Староконстантинов

Преодоление звукового барьера или другое явление

Мониторинговые каналы сначала ошибочно сообщили о том, что источник взрывов – преодоление ракетой звукового барьера. Однако позже информацию исправили: звуки взрывов расходятся за ракетой конусом во время ее движения на гиперзвуковой скорости.



Конус за самолетом / Иллюстрация Realbigtaco, WikimediaCommons

Интересно! Вокруг объектов, движущихся на скорости, близкой к звуковой, возникает туманный конус. Это связано со сжатием воздуха при ускорении потока воздуха, обтекающего самолет или ракету.



Распространено ошибочное представление, что туманный конус возникает именно при преодолении "звукового барьера", однако он является результатом соотношения между скоростью самолета, влажностью и температурой воздуха.

Ударная волна возникает при числе Маха примерно равном единице.

Важно знать, что Мах не является единицей скорости, а является соотношением скорости тела относительно потока к скорости звука. То есть число Маха зависит от конкретных условий и не четко равно определенной скорости в километрах.

Скорость более 1 Маха является сверхзвуковой, а такая, превышающая 5 Махов, то есть скорость звука в атмосфере – называется гиперзвуковой. При обычной температуре воздуха (15 градусов Цельсия) скорость звука составляет около 340 метров в секунду или 1224 километров в час.

Что такое конус Маха

Эффект, с которым столкнулись украинцы, – продукт не только военного времени. В целом конус Маха – это граница возбуждения волн от объекта, который движется на сверхзвуковой скорости, и спокойной зоной.

То есть наблюдатель в Киеве, который слышит взрывы под ракеты, атакующей другой регион, фактически попадает внутрь этого конуса, где действуют эффекты от пролета ракеты. Именно поэтому этот эффект невозможен, если ракета имеет цель полета где-то неподалеку – конус становится уже ближе к ракете.



Эрнст Мах / Википедия

Справочно! Число Маха и конус Маха названы в честь их первооткрывателя, австрийского физика и философа Эрнста Маха. Он занимался исследованиями в механике, акустике и оптике.



С помощью фотосъемки Мах наблюдал распределение плотности воздуха вокруг пушечного снаряда, который летит со сверхзвуковой скоростью. После получения снимков ударных волн при сверхзвуковом обтекании тел газом и был сформирован термин конуса Маха.