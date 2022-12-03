18 угроз в 12 странах: Кулеба о терроре посольств посылками со взрывчаткой и частями животных
Источник:Дмитрий Кулеба
Украинские дипломаты продолжают получать угрозы. Уже известно о том, что представителям нашего государства в 12 странах мира поступали как посылки со взрывчаткой, так и с частями животных.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Из-за мощной кампании террора против посольств и консульств Украины он решил провести срочное совещание с послами.
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Террористы хотят ослабить Украину
По состоянию на сегодняшний день, есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США,
– подчеркнул Кулеба.
Глава министерства добавил, что террористы стремятся запугать не только дипломатов из Украины. Их цель – ослабить и запугать Украину. Кроме того, они хотят "подорвать важную дипломатическую работу по поставке оружия, энергооборудования, изоляции России".
Кулеба отметил, что понимает, зачем террористы пытаются запугать и остановить украинских послов. Почему для них важно ослабить поддержку Украины по всему миру.
"Сегодня украинская дипломатия – это мощная сила, которая противостоит врагу. Мы уже усилили безопасность и работаем с национальными правоохранительными органами иностранных государств и СБУ, чтобы найти и наказать негодяев", – подчеркнул он.
Запугать дипломатов не удастся
Министр также подчеркнул, что запугать или сломать украинских дипломатов никому не удастся. Он также обратился к тем, кто стоит за всеми этими преступлениями. Кулеба был максимально лаконичен, заявив: "зря стараетесь".
По его словам, дипломаты продолжат эффективно работать, чтобы защитить Украину. Они будут делать это для того, чтобы наше государство победило в войне против России. Он подчеркнул, что запугать Украину или подорвать работу дипломатов не позволят. Они продолжат свою работу на дипломатическом фронте, а также будут прилагать усилия, чтобы руководство страны-террористки предстало перед трибуналом.
Кулеба считает виновной Россию
Ранее журналисты спросили у Дмитрия Кулебы, кого он считает виновным в этом терроре.
Я чувствую искушение сразу назвать Россию, потому что прежде всего вы должны ответить на вопрос, кому это выгодно?
– отметил он.
Глава министерства не исключает, что ответный террор – реакция Кремля на "дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене". И именно таким образом страна-агрессор пытается дать отпор. Но реальность такова: враг продолжает проигрывать дипломатические баталии одну за другой.
По мнению Кулебы, ответственной может быть либо сама Россия, либо кто-то, "кто симпатизирует российскому делу и пытается посеять страх". Министр добавил, что следователи сделают вывод, кто причастен к террору посольств и консульств. Но, по его словам, "эти две версии имеют самый большой смысл".
Террор продолжается вот уже несколько дней
- Отметим, что 30 ноября в руках коменданта посольства Украины в Мадриде взорвался подозрительный конверт. Известно, что он получил незначительные ранения и был госпитализирован.
- Сам посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что соответствующее письмо адресовалось ему. Поскольку корреспонденция вызвала подозрение, ее сначала решили проверить. Во время чего и произошел взрыв. Его уже расследуют как теракт.
- Заметим, что подобный конверт получила компания Instalaza, которая занимается изготовлением оружия. Такое же письмо получила авиабаза Торрехон-де-Ардос, Минобороны Испании, а также посольство США в Испании. Известно, что посылку с бомбой также направили премьер-министру Испании Педро Санчесу еще 24 ноября.