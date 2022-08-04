Конвульсии кремля и мечты за "совком": почему медведев открыто угрожает Грузии и Казахстану

Заместитель совета безопасности россии, бывший президент россии дмитрий медведев сделал новое скандальное заявление. В социальной сети он написал о намерениях "освободить" Киев, назвал Казахстан "искусственным государством", а Грузию собрался присоединить к россии.

Впоследствии медведев удалил сообщение, однако скандал все равно разразился. Зачем требовалось это заявление, что оно означает и какие последствия может иметь – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.

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О чем говорилось в сообщении

В российской социальной сети на странице медведева было обнародовано сообщение об "искусственном государстве" Казахстан и о том, что Грузия должна быть "объединена" с Абхазией, Северной и Южной Осетией в составе россии.

Некоторые цитаты из сообщения:

Все народы, населявшие когда-то большой и могущественный Советский Союз, будут снова жить вместе в дружбе и взаимопонимании.

После "освобождения" Киева и всех территорий малороссии... Русь снова станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства".

После этого, под единственной рукой москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашего отечества, которые, как известно, нигде не кончаются.

Северная и Южная Осетия, Абхазия и оставшаяся территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с россией.

Власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид россиян. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут россияне – порядка не будет.

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Что говорят эксперты

"кремлевские конвульсии, а не сознательная политика"

Украинский политолог Евгений Магда отметил, что на самом деле медведев не сказал ничего нового, что выбивается из логики российской государственной политики.

Евгений Магда Украинский политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики Можно учитывать, можно не учитывать, но все это – мнение, которое он показал, и которое, я думаю, будет звучать и дальше. россия показала, что пытается играть во всяком случае на постсоветском пространстве. Это скорее такие "кремлевские конвульсии", чем осознанная политика.

"Это работает на раскол"

Политолог-аналитик Максим Джигун рассказал, что сначала в россии заявили о том, что российский политик говорил от своего имени, не представляя интересы государства и его позицию. И что это никак не касается позиции официального кремля к тому же Казахстану, Грузии или другим странам.

По мнению эксперта, если человек был президентом россии и занимающим пост в совете национальной безопасности страны, то это официальное лицо и официальный представитель. Поэтому нельзя рассматривать позицию медведева отдельно от позиции других должностных лиц или того же путина.

Максим Джигун Украинский политолог-аналитик Возможно, это выдана не сознательная позиция. Говорят, что он болеет алкоголизмом и любит прибегать к своему графоманству после того, как напьется. Но, тем не менее, это четкая позиция одного из ключевых политических игроков россии. Это шовинистская позиция абсолютно не уважительна по отношению к другим независимым государствам.

"Сообщение медведева" является еще одним уровнем бреда о восстановлении Советского Союза и российской империи. После таких слов и других высказываний все меньше стран принимают рф как какого-нибудь серьезного и адекватного игрока, заметил он. И это работает на раскол как в международных отношениях россии, так и внутри страны.

"Это позиция, которая является областной шовинистской" / Фото Википедия

По его словам, Казахстан недавно был достаточно лояльным партнером россии. Их объединяло большое количество экономических связей, которые начали ухудшаться. В частности, после вопросов президенту Казахстана по поводу признания квазиреспублик на Донбассе, после газового шантажа, выходом из СНГ и многих других процедур.

Это уверенный дополнительный шаг к развалу россии, к свержению политического режима. И вообще к пересмотру той формы, в которой существует эта страна,

– сказал он.

Такие высказывания, по мнению политолога, не случайны и отражают позицию господствующей политической элиты россии. И это "играет на руку" Украине и в пользу цивилизованного мира.

Чем больше народов будет знать, чем настоящая россия и из кого она состоит, – тем быстрее мы сможем вместе завалить этого мамонта. Я себе не могу представить, чтобы, условно, представитель Британии, США или Германии, позволил себе выражать свое собственное видение геополитического устройства и места в ней россии в абсолютно пренебрежительной и рабовладельческой манере,

– сказал он.

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Власти Грузии на "сообщение медведева" пока не реагировали. Представитель оппозиции, глава "Европейской Грузии" Гига Бокерия отметил, что в сообщении нет ничего нового.

Это дух, согласно которому действует режим путина, через который это угрожает свободе и существованию государственности нашей страны, а также другим соседям и странам свободного мира. В этом ничего нового,

– заметил он.

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