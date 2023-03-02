Влепили свой "аквафреш": в Копенгагене осквернили памятник "Русалочке"
Источник:The Guardian
Неизвестные разрисовали одну из самых выдающихся достопримечательностей Дании в цвета русского флага. Полиция зафиксировала акт вандализма и разыскивает злоумышленников.
В Копенгагене осквернили одну из самых значимых достопримечательностей Дании, влепив на нее "триколор". В полиции такие действия вандалов расценивают как поддержку путинского режима.
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Акт поддержки путинского режима
Цвета русского флага появились на скале, где стоит статуя, в ночь на четверг 2 марта. Полицию вызвали туристы, которые пришли посмотреть на памятник культуры утром.
Правоохранители зафиксировали акт вандализма, прибыв на место преступления. Сейчас продолжаются поиски злоумышленников. Дело квалифицируют также как поддержку Кремля в войне с Украиной.
Что известно о "Русалочке"Автором скульптуры "Русалочка" является Эдвард Эриксен. Он создал статую в 1837 году, вдохновившись одноименной сказкой датского писателя Ганса Кристиана Андерсена.
Лакомый кусочек для вандалов
Это уже не впервые статуя "Русалочки" подвергается акту вандализма. В 1964 году злоумышленники украли голову скульптуры, в 1984 – ей отрезали руку, а в 1998 году снова украли голову.
Однако и это еще не всё. В 2003 году голову вернули на место, но позже статую взорвали.
Статую "Русалочки" неоднократно разрисовывали и оставляли метки. В последний раз фиксировали факт изуродования скульптуры в 2020 году, когда вандалы оставили надпись "расистская рыба".
Артобъекты, предназначенные для вандализма
- В мире начали создавать специальные скульптуры, над которыми могут "издеваться" все, кто хочет. Так, в столице Латвии появился интересный артобъект, изображающий российского диктатора. Своеобразный аналог куклы Вуду активисты установили вблизи посольства России в Риге. Во время акции все желающие могли забить свой протестный гвоздь у Владимира Путина, стоя на коленях.
- В Великобритании установили статую Путина-пениса. Жителей небольшого поселка, где установили артобъект, призвали бросать яйца в российского президента. Устав планируется впоследствии продать, а изъятые средства передать украинским благотворительным организациям.