Горе преследует их всюду: у берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно

На российском рыболовном судне ночью 21 апреля вспыхнул пожар. Это произошло, когда корабль проплывал мимо южнокорейского города Ульсан.

Российские СМИ сообщают, что есть пропавшие без вести и раненые. Однако поисковая операция еще продолжается.

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Что известно о пожаре на российском судне

Пожар случился на российском многотонном корабле "Калтан" из Владивостока. Он перевозил 100 тонн морепродуктов в водах возле города Ульсана, примерно в 300 километрах юго-восточнее столицы Южной Кореи Сеула.



Пожар на российском рыболовном судне / Фото Yonhap

Всего на борту находились 25 человек, у всех было гражданство России. В так называемой прокуратуре подтвердили, что с судна эвакуирован 21 человек, еще 4 – считаются пропавшими. Капитан и старший механик российского корабля "Калтан" помогают искать пропавших без вести. Остальные 19 человек были доставлены на берег.



Спасенные члены российского экипажа / Фото Yonhap

Впоследствии спасатели обнаружили тела всех четырех моряков, пропавших после пожара на судне. Российские прокуроры возбудили дело о несоблюдении правил безопасности мореплавания. В общем, россияне как всегда курят в неположенных местах.

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