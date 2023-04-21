Горе преследует их всюду: у берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно
Источник:Yonhap
На российском рыболовном судне ночью 21 апреля вспыхнул пожар. Это произошло, когда корабль проплывал мимо южнокорейского города Ульсан.
Российские СМИ сообщают, что есть пропавшие без вести и раненые. Однако поисковая операция еще продолжается.
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Что известно о пожаре на российском судне
Пожар случился на российском многотонном корабле "Калтан" из Владивостока. Он перевозил 100 тонн морепродуктов в водах возле города Ульсана, примерно в 300 километрах юго-восточнее столицы Южной Кореи Сеула.
Пожар на российском рыболовном судне / Фото Yonhap
Всего на борту находились 25 человек, у всех было гражданство России. В так называемой прокуратуре подтвердили, что с судна эвакуирован 21 человек, еще 4 – считаются пропавшими. Капитан и старший механик российского корабля "Калтан" помогают искать пропавших без вести. Остальные 19 человек были доставлены на берег.
Спасенные члены российского экипажа / Фото Yonhap
Впоследствии спасатели обнаружили тела всех четырех моряков, пропавших после пожара на судне. Российские прокуроры возбудили дело о несоблюдении правил безопасности мореплавания. В общем, россияне как всегда курят в неположенных местах.
В России постоянно что-то горит: последние инциденты
- Недавно в российском Зеленограде, что под Москвой, произошел большой пожар. Горел завод электронных устройств "Квант".
- В российском городе Дзержинск Нижегородской области 19 апреля загорелся склад завода по изготовлению пластмасс. Площадь возгорания составляла 4 тысячи квадратных метров.
- Кроме этого, в Москве 17 апреля произошел пожар в районе одной из ТЭЦ. Как оказалось со временем, это загорелось кафе "Плов центр".