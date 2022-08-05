Под ударом был Корабельный район: первые подробности о ночных и утренних обстрелах Николаева
российские оккупанты ночью и утром в очередной раз обстреляли Николаев – Корабельный район. В результате атаки повреждены частные дома.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил первые подробности обстрелов. Враг атаковал Николаев около 1 ночи и утром – в 7 часов.
Также Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в пригороде Запорожья
Ночью и с утра, 5 августа, враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг,
– сообщил Виталий Ким.
В результате атаки произошел пожар на открытой территории – его причиной стало падение боеприпасов и их обломков.
россияне били из РСЗО и "Пионов"
По предварительной информации Военной комендатуры обороны города Николаева, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".