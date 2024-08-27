Российский носитель "Калибров" сбежал из Черного моря: СМИ узнали, куда его перебросили
Источник:Defense Express
В Крыму планировали включить в свой состав четыре ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт" –"Циклон", "Аскольд", "Амур" и "Туча". Однако два из них, "Циклон" и "Аскольд", были поражены дальнобойными ракетами Вооруженных Сил Украины.
В связи с этим россияне приняли вполне логичное решение эвакуировать свои новейшие ракетные корабли "Амур" и "Туча". Перевели они их в Каспийское море по внутренним водным путям.
Смотрите также "Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России
Что известно о переброске носителя "Калибров" к Каспию
В издании рассказали, что 26 августа 2024 года ракетный корвет "Амур", который относится к проекту 22800 "Каракурт" и является носителем крылатых ракет "Калибр", был введен в состав Каспийской флотилии ВМФ России.
Это означает, что способности врага наносить дальнобойные ракетные удары, в частности по Украине, значительно усилились. Теперь Каспийская флотилия имеет не три, а четыре носителя крылатых ракет "Калибр", способных суммарно осуществить залп в 32 единицы.
Характеристики кораблей проекта 22800 "Каракурт":
- водозамещение полное – 870 тонн;
- длина и ширина корпуса – 67 и 11 метров соответственно;
- скорость и дальность хода – 30 узлов полная и 2500 миль соответственно;
- экипаж и показатель автономности – 39 человек и 15 суток соответственно;
- набор вооружения – одна 76-мм артустановка, восемь пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", морской комплекс ПВО "Панцирь-МЕ".