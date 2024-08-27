У зв'язку з цим росіяни ухвалили цілком логічне рішення евакуювати свої новітні ракетні кораблі "Амур" і "Туча". Перевели вони їх в Каспійське море внутрішніми водними шляхами.

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Що відомо про перекидання носія "Калібрів" до Каспію

У виданні розповіли, що 26 серпня 2024 року ракетний корвет "Амур", який належить до проєкту 22800 "Каракурт" і є носієм крилатих ракет "Калібр", був введений до складу Каспійської флотилії ВМФ Росії.

Це означає, що спроможності ворога завдавати далекобійних ракетних ударів, зокрема по Україні, значно посилилися. Тепер Каспійська флотилія має не три, а чотири носії крилатих ракет "Калібр", здатних сумарно здійснити залп в 32 одиниці.

Характеристики кораблів проєкту 22800 "Каракурт":