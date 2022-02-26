Корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет
26 февраля 2022 , 16:12Читати новину українською
Источник:ВМС
В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет.
Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.
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Какая ситуация в Черном море
Ранее стало известно, что Россия готовится к морской войне с Украиной. Оккупанты фактически перекрыли Черное и Азовское моря. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Кроме этого, российский агрессор начал распространять по открытым каналам безопасности судоходства сообщения о "контртеррористической операции" в украинских водах.
"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", – говорится в сообщении.