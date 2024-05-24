Возле Севастополя продолжается спасательная операция в районе затопления корабля "Циклон"
Во временно оккупированном Крыму в Севастопольской бухте проводятся спасательные работы российского ракетоносителя "Циклон". Он был поражен Вооруженными Силами Украины 19 мая.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".
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Оккупанты проводят спасательные работы
Возле Куриной пристани в Севастопольской бухте проводятся спасательные работы возле затонувшего после ракетного удара МРК "Циклон",
– говорится в сообщении.
Там отметили, что "доказательства" указывают на то, что судно затонуло возле причала: мачта, выступающая из воды, силуэт затонувшего судна, различные спасательные суда рядом.
Кроме этого, сообщается, что спутниковые снимки также сделал OSINT-исследователь MT Anderson. Он пишет, что условия соглашения с провайдером не позволяют ему это публиковать.
В Севастопольской бухте россияне проводят спасательные работы ракетоносителя "Циклон" / Фото "Крымский ветер"
Разведка Британии проанализировала поражение "Циклона" в Крыму: коротко
- Напомним, что украинская армия в воскресенье, 19 мая, осуществила удар по российскому порту в Севастополе. В Генштабе подтвердили, что тогда был поражен корвет "Циклон".
- Так, в британской разведке считают, что атака предусматривала комбинацию беспилотников и ракет ATACMS.
- "Вряд ли это существенно изменит влияние российского флота на украинские операции, но это подчеркивает, что опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, продолжается. А Украина будет иметь дальнейший успех при проведении скоординированных движений", – комментируют поражение "Циклона" в британской разведке.