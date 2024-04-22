В сети также публиковали видео с места попадания. На них четко видно, что на судне вспыхнул пожар, а в небо поднимается столб дыма.

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Чем могли атаковать "Коммуну"

В Военно-морских силах подтвердили, что ВСУ 21 апреля атаковали спасательное судно "Коммуна". Впрочем, чем могли атаковать российский корабль – неизвестно.

Российские пропагандистские СМИ заявляют, что "Коммуну" атаковали ракетой, которую идентифицировали якобы как Harpoon или "Нептун". Однако журналисты Defence Express отмечают, что американскую ракету можно исключить из перечня, ведь Украина получила от США версию, которая имеет дальность до 150 километров. В то же время в СМИ отмечают, что украинская ракета "Нептун" уже неоднократно успешно атаковала корабли в Севастопольской бухте.

В частности журналисты пишут, что 24 марта 2024 года удалось поразить большой десантный корабль "Константин Ольшанский".

Этот удар уже прямо говорил, что украинская ракета "Нептун" прошла модернизацию и не только путем увеличения дальности как минимум до 400 километров, о чем уже было известно. Потому что, скорее всего, в ракете была обновлена система наведения и теперь есть возможность атаки кораблей, находящихся у причала. Кроме того, добавилась возможность активного огибания рельефа местности. А это значительно сложнее, чем захватить корабль посреди открытого моря и двигаться над ровной водной поверхностью,

– пишут в Defence Express.

Целью могли быть другие суда

В то же время в Defence Express предполагают, что целью могли быть другие корабли. В частности, журналисты опубликовали спутниковый снимок из сети, на котором видно, как в Севастопольской бухте стоят и другие корабли, кроме "Коммуны".



Спутниковый снимок Севастопольской бухты / Фото с сети

На спутниковом снимке, сделанном за несколько дней до удара, рядом с "Коммуной" стоит сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник" и большой десантный корабль проекта 775, а также меньшие военные корабли и суда обеспечения. И если вернуться к системе наведения "Нептуна", то по логике работы активной радиолокационной головки самонаведения для нее наиболее приоритетной целью будет самый большой корабль,

– предполагают в СМИ.

В то же время журналисты отмечают, что "Коммуна" – это 100-метровое спасательное судно со сложной арочной конструкцией кранового оснащения. На радаре оно имеет больший вид, чем есть на самом деле, поэтому для системы наведения ракеты такой объект может иметь более "привлекательный вид".

Впрочем, в Defence Express отмечают, что в любом случае поражение спасательного судна "Коммуна" является положительным следствием атаки. В частности, эта атака свидетельствует о прорыве российской ПВО в Крыму, а также этот корабль враг использовал в операциях по подъему грузов и вооружения с уничтоженных кораблей Черноморского флота России. Более того, "Коммуна" – это единственное судно России, которое может поднимать затонувшие подводные лодки.

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