В их сводках уже даже F-16: Игнат отрицает сбитие Су-24 во время атаки на "Новочеркасск"
Источник:Радио Свобода
Этой ночью Воздушные Силы атаковали большой десантный корабль "Новочеркасск", базировавшийся в Феодосии. В минобороны России признали "повреждение", и решили придумать байку о ликвидации украинских самолетов.
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат подчеркнул, что заявлениям России о сбитых Су-24 верить не стоит. Оккупанты постоянно "уничтожают" украинские самолеты в собственных сводках.
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Никаких сбитых Су-24 не было
Юрий Игнат возразил заявления минобороны России о том, что во время атаки на Феодосию оккупантам удалось сбить два украинских истребителя Су-24.
Конечно, не подтверждаю. Они каждый день уничтожают по пять наших самолетов у себя в сводках. Поэтому никаких вариантов – здесь верить не нужно,
– подчеркнул он.
Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что Су-24М – это самолеты бригады тактической авиации, они дислоцируются в Староконстантинове. Конечно, сейчас авиация не сидит дома, а выполняет на оперативных аэродромах задачи.
Россия постарается вложить населению факты об уничтожении нашей авиации. В сводках они регулярно "уничтожают" целые пакеты самолетов. И это даже не какие-нибудь пропагандистские телеграм-каналы, а официальные заявления минобороны.
Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Тем не менее они уже начали F-16 "уничтожать". Поэтому верить российским заявлениям о каких-то там уничтоженных самолетах, не стоит,
– объяснил Игнат.
Атака на "Новочеркасск"
- Тактическая авиация Воздушных Сил 26 декабря уничтожила большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Судно оккупантов атаковали с помощью крылатых ракет. В порту начался масштабный пожар, а также что-то начало взрываться.
- Из-за мощной детонации начали распространяться слухи, что на борту корабля были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Юрий Игнат подчеркнул, что "взрыв обусловлен не просто подрывом чего-нибудь незначительного". Это были либо боеприпасы, либо действительно – ударные дроны.
- После атаки более 350 человек эвакуировали из ближайших к порту домов в Феодосии. Их якобы разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.
- По сообщению гауляйтера Аксенова, при ударе погиб один человек, еще два ранены. Однако настоящее число погибших оккупантов может быть больше – крымские паблики пишут о десятках жертв.