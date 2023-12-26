Взрывается хорошо, горит хорошо, – Игнат о грузе, который мог перевозить БДК "Новочеркасск"

Ночью 26 декабря Воздушные силы ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Такие корабли предназначены в первую очередь для перевозки тяжелой бронированной техники, личного состава, боеприпасов и так далее.

Скорее всего, груз, который находился в БДК "Новочеркасск", мог быть предназначен для российского войска, которое находится в Крыму. Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Блестящая операция

Как отметил Юрий Игнат, были сообщения о том, что, в частности, БДК "Новочеркасск" перевозил иранские дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми враг атакует территорию Украины. Однако деталей об этой операции Украины пока не будет.

Корабль взрывается хорошо, горит хорошо. Посмотрим, может, нам больше расскажут наши разведки, что именно там было и как было проведено эту блестящую операцию. Потому что понятно, что детализации, наверное, не будет сразу,

– подчеркнул он.

Над этой операцией работали Силы обороны, все украинские спецслужбы. Воздушные силы ВСУ на завершающем этапе уничтожили БДК "Новочеркасск".

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