Ремонту не подлежит: Гуменюк рассказала о состоянии российского корабля "Сергей Котов"

Украина атаковала в Черном море российский патрульный корабль "Сергей Котов". Наши военные в третий раз ударили по кораблю.

Две предыдущие атаки были в июле и сентябре 2023 года и россияне смогли отремонтировать судно. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире КИЕВ24, в каком состоянии российский корабль после атаки в ночь на 5 марта, пишет 24 Канал.

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Гуменюк рассказала, что известно о состоянии "Сергея Котова"

Детали сейчас интересуют самого "Сергея Котова", где взять детали, чтобы залатать дыры. Хотя по предварительным оценкам специалистов, латать там бесполезно и, наверное, уже никто не будет,

– заявила Гуменюк.

Она рассказала, что корабль достаточно новый. Ведь его включили в состав Черноморского флота России только 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения. Другими словами тогда Кремль продолжал пополнять свои ресурсы.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, Россия имела на "Сергея Котова" большой расчет. Ведь он оснащен современными системами зенитно-ракетной защиты. В частности, Кремль планировал, что корабль будет выполнять функции обороны пунктов базирования или важных объектов.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказывал, что Россия планировала разместить на судне зенитно-ракетные комплексы и уже даже делала такие попытки.

Поэтому, чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них, а это значит – больше возможностей у украинских сил безопасности и обороны.

По словам Юсова, "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" участвовал в нападении на остров Змеиный. Теперь эти суда на дне морском.

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Коротко об уничтожении "Сергея Котова"