Ремонту не подлежит: Гуменюк рассказала о состоянии российского корабля "Сергей Котов"
Украина атаковала в Черном море российский патрульный корабль "Сергей Котов". Наши военные в третий раз ударили по кораблю.
Две предыдущие атаки были в июле и сентябре 2023 года и россияне смогли отремонтировать судно. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире КИЕВ24, в каком состоянии российский корабль после атаки в ночь на 5 марта, пишет 24 Канал.
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Гуменюк рассказала, что известно о состоянии "Сергея Котова"
Детали сейчас интересуют самого "Сергея Котова", где взять детали, чтобы залатать дыры. Хотя по предварительным оценкам специалистов, латать там бесполезно и, наверное, уже никто не будет,
– заявила Гуменюк.
Она рассказала, что корабль достаточно новый. Ведь его включили в состав Черноморского флота России только 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения. Другими словами тогда Кремль продолжал пополнять свои ресурсы.
По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, Россия имела на "Сергея Котова" большой расчет. Ведь он оснащен современными системами зенитно-ракетной защиты. В частности, Кремль планировал, что корабль будет выполнять функции обороны пунктов базирования или важных объектов.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказывал, что Россия планировала разместить на судне зенитно-ракетные комплексы и уже даже делала такие попытки.
Поэтому, чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них, а это значит – больше возможностей у украинских сил безопасности и обороны.
По словам Юсова, "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" участвовал в нападении на остров Змеиный. Теперь эти суда на дне морском.
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Коротко об уничтожении "Сергея Котова"
- Источники СМИ в разведке утром 5 марта сообщили, что украинские морские дроны ГУР ночью атаковали российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Впоследствии в ГУР объяснили, что судно поразило спецподразделение Group 13 вместе с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Минцифры.
- В результате атаки морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Разведчики показали момент поражения корабля "Сергей Котов".
- Украинская разведка сказала, что ориентировочная цена корабля "Сергей Котов" 65 миллионов долларов.