Британский патрульный корабль прибрежной зоны Trent P224 16 мая вошел в Черное море. Цель визита пока неизвестна, но россияне уже начали следить за ним.

Так, российские СМИ пишут, что их силы уже начали пристально следить за кораблем. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Что известно о корабле

Известно, что это один из новейших кораблей британского флота. Его ввели в состав только в августе 2020 года.

Длина судна составляет 90 метров, ширина – 13, осадка – 3,8 метра. Водоизмещение достигает 2300 тонн. Экипаж состоит из 60 моряков.

Корабль вооружен артустановками DS30M Mк2 и пулеметами Mk48. Вертолетная площадка может принять вертолет типа "Мерлин".

Кстати, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отмечал, что именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нужны сегодня для блокирования части рисков.

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