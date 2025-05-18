Судно Мексики врезалось в Бруклинский мост: известно о жертвах
- Корабль мексиканского флота "Куаутемок" врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, что привело к гибели по меньшей мере 2 человек и травмированию 22 человека.
- Причина столкновения остается предметом расследования, с предварительным предположением о "механических проблемах" с судном.
В Нью-Йорке вечером 17 мая учебный корабль мексиканского флота врезался в Бруклинский мост. В результате инцидента известно о пострадавших и жертвах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что известно о жертвах и пострадавших из-за инцидента в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что, по состоянию на 00:18 по местному времени (07:18 по киевскому) в результате врезания парусного корабля ВМС Мексики "Куаутемок" в Бруклинский мост погибло по меньшей мере 2 человека.
В настоящее время из 277 человек на борту 19 получили травмы. Двое из пострадавших остаются в критическом состоянии, еще двое, к сожалению, умерли,
– написал Адамс.
Впоследствии мексиканский военно-морской флот заявил, что в целом из-за инцидента ранены 22 человека. Из них 19 были доставлены в больницы.
В американской полиции сообщили журналистам, что двое погибших упали с одной из мачт корабля. По словам правоохранителя, биологическую смерть им констатировали после того, как доставили в ближайшую больницу.
В полиции также отметили, что корабль "Куаутемок" переместили на пирс 36 в Нью-Йорке.
Ранее городские власти Нью-Йорка заявляли, что "механические проблемы" могли вызвать столкновение корабля с мостом, но предостерегла, что вся информация пока является предварительной.
Причина врезания судна в мост остается предметом расследования для правоохранительных органов.