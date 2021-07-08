Транспортно-десантный корабль США вошел в Черное море: россияне обеспокоены

В Черное море зашел транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma. Он присоединится к союзникам НАТО в военных учениях "Си Бриз".

В Военно-морских силах США заявили: Юма начал транзит на север. Он будет плыть по Черному морю для присоединения к коллегам из НАТО.

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Корабль начал движение в направлении Черного моря утром 8 июля. В дальнейшем он присоединится к масштабным военным учениям "Си Бриз".

Что известно о корабле USNS Yuma?

Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Длина его корпуса составляет 103 метра, ширина – 28,5 метра. Корабль может взять на борт 312 военных.



Экипаж формирует 41 человек: это гражданские и моряки, которые подчиняются военному командованию морских перевозок.



Данные из Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Длина его корпуса составляет 103 метра, ширина – 28,5 метра. Корабль может взять на борт 312 военных.Экипаж формирует 41 человек: это гражданские и моряки, которые подчиняются военному командованию морских перевозок.Данные из Википедии

Реакция России

После того, как Юма зашел в Черное море, российские СМИ сразу же распространили заявления Центра управления обороной России.

Американское военно-транспортное судно "Юма" вошло в Черное море 8 июля, за ним следит Черноморский флот,

– говорится в заявлении.

В дальнейшем россияне напомнили свои реакции на "маневры сил НАТО и союзников". Речь идет о недавних конфликтах с поднятием истребителей, псевдообстреле британского эсминца, учениях танкистов.

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