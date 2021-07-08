У Військо-морських силах США заявили: Юма почав транзит на північ. Він плистиме Чорним морем для приєднання до колег із НАТО.

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Корабель почав рух у напрямку Чорного моря вранці 8 липня. Надалі він приєднається до масштабних військових навчань "Сі Бриз".

Що відомо про корабель USNS Yuma? Це експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. Довжина його корпусу становить 103 метри, ширина – 28,5 метра. Корабель може взяти на борт 312 військових.



Екіпаж формує 41 особа: це цивільні і моряки, які підпорядковуються військовому командуванню морських перевезень.



Дані з Це експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. Довжина його корпусу становить 103 метри, ширина – 28,5 метра. Корабель може взяти на борт 312 військових.Екіпаж формує 41 особа: це цивільні і моряки, які підпорядковуються військовому командуванню морських перевезень.Дані з Вікіпедії

Реакція Росії

Після того, як Юма зайшов у Чорне море, російські ЗМІ одразу ж поширили заяви центру управління обороною Росії.

Американське військово-транспортне судно "Юма" увійшло в Чорне море 8 липня, за ним стежить Чорноморський флот,

– йдеться у заяві.

Надалі росіяни нагадали свої реакції на "маневри сил НАТО і союзників". Йдеться про нещодавні конфлікти із підняттям винищувачів, псевдообстріл британського есмінця, навчання танкістів.

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