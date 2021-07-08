У Військо-морських силах США заявили: Юма почав транзит на північ. Він плистиме Чорним морем для приєднання до колег із НАТО.
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Корабель почав рух у напрямку Чорного моря вранці 8 липня. Надалі він приєднається до масштабних військових навчань "Сі Бриз".
Що відомо про корабель USNS Yuma?Це експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. Довжина його корпусу становить 103 метри, ширина – 28,5 метра. Корабель може взяти на борт 312 військових.
Екіпаж формує 41 особа: це цивільні і моряки, які підпорядковуються військовому командуванню морських перевезень.
Дані з Вікіпедії
Реакція Росії
Після того, як Юма зайшов у Чорне море, російські ЗМІ одразу ж поширили заяви центру управління обороною Росії.
Американське військово-транспортне судно "Юма" увійшло в Чорне море 8 липня, за ним стежить Чорноморський флот,
– йдеться у заяві.
Надалі росіяни нагадали свої реакції на "маневри сил НАТО і союзників". Йдеться про нещодавні конфлікти із підняттям винищувачів, псевдообстріл британського есмінця, навчання танкістів.
Останні інциденти у Чорному морі за участі Росії
- Росіяни вкрай негативно оцінюють навчання НАТО "під своїм боком". Про це зокрема неодноразово висловлювався Володимир Путін. У військах Альянсу Росія, вочевидь, вбачає загрозу. Тому вдається до провокацій.
- Наприклад, російська авіація здійснювала небезпечні маневри над морем у той час, коли там відбувалися військові тренування "Сі Бриз".
- Перед тим Москва заявила, що обстріляла британський есмінець, бо той нібито порушив "її територіальні води" неподалік тимчасово окупованого Криму.
- Однак у Великій Британії сказали, що ніяких обстрілів не було і вони нічого подібного не помічали.