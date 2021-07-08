В Военно-морских силах США заявили: Юма начал транзит на север. Он будет плыть по Черному морю для присоединения к коллегам из НАТО.
Важно Украина получит собственный военный корвет: строительство уже началось
Корабль начал движение в направлении Черного моря утром 8 июля. В дальнейшем он присоединится к масштабным военным учениям "Си Бриз".
Что известно о корабле USNS Yuma?
Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Длина его корпуса составляет 103 метра, ширина – 28,5 метра. Корабль может взять на борт 312 военных.
Экипаж формирует 41 человек: это гражданские и моряки, которые подчиняются военному командованию морских перевозок.
Данные из Википедии
Реакция России
После того, как Юма зашел в Черное море, российские СМИ сразу же распространили заявления Центра управления обороной России.
Американское военно-транспортное судно "Юма" вошло в Черное море 8 июля, за ним следит Черноморский флот,
– говорится в заявлении.
В дальнейшем россияне напомнили свои реакции на "маневры сил НАТО и союзников". Речь идет о недавних конфликтах с поднятием истребителей, псевдообстреле британского эсминца, учениях танкистов.
Последние инциденты в Черном море с участием России
- Россияне крайне негативно оценивают учения НАТО "под своим боком". Об этом в частности неоднократно высказывался Владимир Путин. В войсках Альянса Россия, очевидно, видит угрозу. Поэтому прибегает к провокациям.
- Например, российская авиация совершала опасные маневры над морем в то время, когда там происходили военные учения "Си Бриз".
- Перед тем Москва заявила, что обстреляла британский эсминец, потому что тот якобы нарушил "ее территориальные воды" неподалеку временно оккупированного Крыма.
- Однако в Великобритании сказали, что никаких обстрелов не было и они ничего подобного не замечали.