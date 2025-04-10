Российские корабли в Крыму: Плетенчук рассказал, в каком они состоянии

Корабли российского Черноморского флота все еще присутствуют во временно оккупированном Крыму. Правда, они находятся пока не представляют существенной угрозы для Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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В каком состоянии российские корабли в Крыму

По словам Плетенчука, Украине известно количество российских кораблей в Крыму. Однако угрозы для Украины они пока не представляют.

Здесь довольно сложно скрыть такие объекты так, чтобы их нельзя было посчитать. Однако такие единицы, которые из боевого состава, или сейчас не боеготовые и находятся в глубоком ремонте, в который иногда мы так же вносим свои "модернизации" путем воздушных ударов. Или это те единицы, которые относятся к вспомогательному составу. Это небоевые единицы из состава флота, однако они не представляют какой-то существенной угрозы,

– заявил Плетенчук.

Он отметил, что россияне постоянно меняют местоположение кораблей в Севастопольской бухте, чтобы снизить риск их поражения.

Кроме того, Россия продолжает строительство корабля в Крыму, но, по словам Плетенчука, пока "нецелесообразно тратить на него ценные боеприпасы".