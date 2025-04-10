Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

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В якому стані російські кораблі у Криму

За словами Плетенчука, Україні відома кількість російських кораблів у Криму. Однак загрози для України вони наразі не становлять.

Тут доволі складно приховати такі об'єкти так, щоб їх не можна було порахувати. Проте такі одиниці, які з бойового складу, або зараз не боєготові і перебувають у глибокому ремонті, в який іноді ми так само вносимо свої "модернізації" шляхом повітряних ударів. Або це ті одиниці, які відносяться до допоміжного складу. Це небойові одиниці зі складу флоту, проте вони не становлять якоїсь суттєвої загрози,

– заявив Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни постійно змінюють місце розташування кораблів у Севастопольській бухті, щоб знизити ризик їх ураження.

Крім того, Росія продовжує будівництво корабля в Криму, але, за словами Плетенчука, наразі "недоцільно витрачати на нього коштовні боєприпаси".