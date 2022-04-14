Корабли России, находившиеся в районе "Москвы", отошли к югу от украинского берега

Министерство обороны США заметило, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера "Москвы", передислоцировались на юг, отступив от украинского берега.

Об этом изданию CNN рассказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США. Правительство Америки отмечает, что количество жертв среди экипажа остается неустановленным.

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Перемещение вражеских кораблей: что известно

Министерство обороны России распространяет информацию об эвакуации экипажа на другие корабли. Вероятно, это действительно так, учитывая дальнейшие действия других судов.

Так, по информации американского чиновника, черноморские корабли, действовавшие вблизи "Москвы" или северной части Черного моря, отправились на юг.

Итак, они все, все северные черноморские корабли сейчас отошли, чуть дальше северных районов, где они действовали,

– подытожил чиновник.

США предполагают, что корабль сохранил плавучесть и собственным ходом отправился в Севастополь для ремонта.

В то же время глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подчеркнул, что российский крейсер "Москва", подбитый украинскими ракетами, по состоянию на вечер 14 апреля догорает в Черном море.

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