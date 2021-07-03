Циничная ложь: корабли России не помогли украинскому судну, несмотря на навязчивые сигналы SOS

Российские корабли игнорировали сигналы SOS, которые посылало украинское рыболовецкое судно. Несмотря на это, пропагандисты России уверяли, что якобы были готовы помочь нашим морякам.

По данным Минобороны, наше рыболовецкое судно, потерпевшее аварию 3 июля в Черном море, не получило помощь от страны-агрессора.

Важно Подали сигнал бедствия: в Черном море у украинского судна отказал двигатель

Интересно, что пропагандисты "трубили" о спасении украинского судна в то время, как его уже буксировал корабль морской охраны ГПСУ.

Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну является очередным информационным мероприятием России,

– подчеркнули в Минобороны.

А названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Что известно об аварии украинского судна