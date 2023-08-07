Бедная фантазия и успех ВМС: россияне используют большие десантные корабли в качестве паромной переправы

В начале войны Россия планировала использовать свои военные десантные корабли в Черном море для проведения операций на Юге. Однако сейчас эти "великаны" выполняют скромную роль "паромной переправы".

Такая судьба была уготована и для "гостя из далекого Севера" – судна "Оленогорский горняк". Его вместе с другими судами враг хотел использовать для проведения десантных операций на южном побережье Украины. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Россия использует десантные корабли как паромы

По словам спикера, "Оленогорский горняк", а также другие суда, заведенные в начале войны в акваторию Черного моря, дышали в спину Югу Украины. Их все можно было увидеть на горизонте из Одессы. Однако эти грозные "великаны" так и не смогли себя проявить. Вместо участия в операциях, им суждено было стать "паромами".

После того, как Военно-морские силы освободили 25 тысяч километров квадратных акватории Черного моря, российские корабли больше не могли туда зайти, опасаясь уничтожения. У россиян были связаны руки. Не последнюю роль сыграла их бедная фантазия.

Итак, оккупанты не нашли ничего лучше, чем использовать большие десантные корабли как паромную переправу через Керченский пролив. Именно такую функцию и выполнял "Оленогорский горняк", до того как получил "ранение".

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