Така доля була уготована і для "гостя з далекої Півночі" – судна "Оленогорський горняк". Його разом з іншими суднами ворог хотів використати для проведення десантних операцій на південному узбережжі України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Росія використовує десантні кораблі як пороми

За словами речника, "Оленогорський горняк", а також інші судна, заведені на початку війни в акваторію Чорного моря, дихали в спину Півдню України. Їх усі можна було побачити на обрії з Одеси. Проте ці грізні "велетні" так і не змогли себе проявити. Замість участі в операціях, їм судилося стати "поромами".

Після того, як Військово-морські сили звільнили 25 тисяч кілометрів квадратних акваторії Чорного моря, російські кораблі більше не могли туди зайти, побоюючись знищення. У росіян були зв'язані руки. Не останню роль зіграла їхня бідна фантазія.

Отже, окупанти не знайшли нічого кращого, як використати великі десантні кораблі як поромну переправу через Керченську протоку. Саме таку функцію і виконував "Оленогорський горняк", до того, як отримав "поранення".

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