Российские корабли исчезли из Черного моря, но остаются в Средиземном

По состоянию на 06:00 14 ноября 2024 года в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского корабля. В то же время в Средиземном море находятся два судна противника, одно из которых имеет на борту до восьми крылатых ракет "Калибр".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что в течение суток российские суда совершили проход Керченским проливом.

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Российские корабли с "Калибрами" находятся в Средиземном море

В Черное море вошли три судна, однако ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море также вошли три судна, из которых одно прибыло из Босфора.

В то же время российские корабли до сих пор присутствуют в Средиземном море. По состоянию на утро 14 ноября там находятся два российских судна. Одно из них имеет на борту до восьми "Калибров".

К тому же россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя ситуацию в эфире телемарафона, отметил, что сейчас российские корабли практически не выходят в акваторию моря.

Причин этому может быть несколько, в том числе изменение погодных условий. Важную роль также играет то, что значительную часть своего функционала и корабельно-катерного состава они возложили на авиацию как из состава Черноморского флота, так и не только,

– подчеркнул он.

Плетенчук также подчеркнул необходимость обращать внимание международных партнеров на присутствие российской авиации в Черном и Азовском морях и принятия мер для противодействия этой угрозе.